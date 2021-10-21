Украина вошла в тройку лидеров по суточной смертности от коронавируса в мире. По состоянию на 19 октября от осложнений, которые вызвал Covid-19, в стране умерло 495 человек.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometerds. Больше всего летальных исходов от Covid-19 в мире подтвердили в США (2 005) и России (1 028).

Сложная ситуация со смертностью от коронавируса в Мексике, Румынии, Бразилии, Турции и Великобритании.

Также Украина с 18 тыс. случаями вошла в пятерку стран в мире, где выявлено больше всего больных коронавирусом. Лидерами по суточной заболеваемости являются США (более 80 тыс.), Великобритания (более 49 тыс.), Россия (более 34 тыс.) и Турция (более 29 тыс.).

В целом в мире по состоянию на 19 октября официально зарегистрировали более 454 тыс. случаев Covid-19. За все время пандемии умерли 4,9 млн человек, а за сутки — свыше 7 тыс.

Активно болеют коронавирусом в мире — 17 млн человек, из них 77 тыс. находятся в тяжелом и критическом состоянии.

По состоянию на 21 октября в Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью. Так, за сутки зафиксировали 22 415 новых случаев Covid-19, а умерли 546 больных.

В красную зону карантина уже вошли Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Также с 23 октября в эту зону перейдет Сумская область.