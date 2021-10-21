В Украине по состоянию на 21 октября целом подтверждено 2 701 600 случаев коронавируса, а за сутки – 22 415. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медработников.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попали 4 892 пациента.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 62 389 человек. От осложнений за последний день умерли 546 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 2 352 835 украинцам, за сутки – 8 036 людям.
Всего в Украине осуществили 13 781 546 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 71 841.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях.
- г. Киев — 1 192 случая;
- Винницкая область — 462 случая;
- Волынская область — 436 случаев;
- Днепропетровская область — 1 308 случаев;
- Донецкая область — 1 058 случаев;
- Житомирская область — 1 562 случая;
- Закарпатская область — 319 случаев;
- Запорожская область — 1 355 случаев;
- Ивано-Франковская область – 861 случай;
- Киевская область — 728 случаев;
- Кировоградская область — 156 случаев;
- Луганская область — 819 случаев;
- Львовская область — 1 388 случаев;
- Николаевская область — 410 случаев;
- Одесская область — 1 528 случаев;
- Полтавская область — 996 случаев;
- Ровенская область — 705 случаев;
- Сумская область — 1 100 случаев;
- Тернопольская область — 787 случаев;
- Харьковская область — 1 319 случаев;
- Херсонская область — 1 143 случая;
- Хмельницкая область — 1 002 случая;
- Черкасская область — 469 случаев;
- Черновицкая область — 578 случаев;
- Черниговская область — 734 случая.
Вакцинация в Украине
За прошлые сутки, 20 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 251 254 человека. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы — 85 605 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы – 6 743 615 людей.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 20 октября, в Украине зафиксировали 18 912 случаи Covid-19. Выздороветь удалось 7 605 пациентам, а умерли – 495 заболевших. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.