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В Украине за сутки зафиксировали 22 415 новых случаев Covid-19

21 октября 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 21 октября целом подтверждено 2 701 600 случаев коронавируса, а за сутки – 22 415. Среди них – 1 771 ребенок и 345 медработников.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попали 4 892 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 62 389 человек. От осложнений за последний день умерли 546 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 352 835 украинцам, за сутки – 8 036 людям.

Всего в Украине осуществили 13 781 546 тестирований методом ПЦР, а в течение суток — 71 841.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (1 562), Одесской (1 528), Львовской (1 388), Запорожской (1 355) и Харьковской (1 319) областях.

  • г. Киев — 1 192 случая;
  • Винницкая область — 462 случая;
  • Волынская область — 436 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 308 случаев;
  • Донецкая область — 1 058 случаев;
  • Житомирская область — 1 562 случая;
  • Закарпатская область — 319 случаев;
  • Запорожская область — 1 355 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 861 случай;
  • Киевская область — 728 случаев;
  • Кировоградская область — 156 случаев;
  • Луганская область — 819 случаев;
  • Львовская область — 1 388 случаев;
  • Николаевская область — 410 случаев;
  • Одесская область — 1 528 случаев;
  • Полтавская область — 996 случаев;
  • Ровенская область — 705 случаев;
  • Сумская область — 1 100 случаев;
  • Тернопольская область — 787 случаев;
  • Харьковская область — 1 319 случаев;
  • Херсонская область — 1 143 случая;
  • Хмельницкая область — 1 002 случая;
  • Черкасская область — 469 случаев;
  • Черновицкая область — 578 случаев;
  • Черниговская область — 734 случая.

Вакцинация в Украине

За прошлые сутки, 20 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 251 254 человека. Одну дозу получили 165 649 человек, полностью иммунизированы — 85 605 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы – 6 743 615 людей.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 20 октября, в Украине зафиксировали 18 912 случаи Covid-19. Выздороветь удалось 7 605 пациентам, а умерли – 495 заболевших. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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