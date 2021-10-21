В Україні станом на 21 жовтня загалом підтверджено 2 701 600 випадків коронавірусу, а за добу – 22 415. Серед них – 1 771 дитина та 345 медпрацівників.
До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години потрапили 4 892 пацієнти.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 62 389 людей. Від ускладнень за останній день померли 546 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 352 835 українцям, за добу – 8 036 людям.
Загалом в Україні здійснили 13 781 546 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 71 841.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) і Харківській (1 319) областях.
- м. Київ – 1 192 випадки;
- Вінницька область – 462 випадки;
- Волинська область – 436 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 308 випадків;
- Донецька область – 1 058 випадків;
- Житомирська область – 1 562 випадки;
- Закарпатська область – 319 випадків;
- Запорізька область – 1 355 випадків;
- Івано-Франківська область – 861 випадок;
- Київська область – 728 випадків;
- Кіровоградська область – 156 випадків;
- Луганська область – 819 випадків;
- Львівська область – 1 388 випадків;
- Миколаївська область – 410 випадків;
- Одеська область – 1 528 випадків;
- Полтавська область – 996 випадків;
- Рівненська область – 705 випадків;
- Сумська область – 1 100 випадків;
- Тернопільська область – 787 випадків;
- Харківська область – 1 319 випадків;
- Херсонська область – 1 143 випадки;
- Хмельницька область – 1 002 випадки;
- Черкаська область – 469 випадків;
- Чернівецька область – 578 випадків;
- Чернігівська область – 734 випадки.
Вакцинація в Україні
За минулу добу, 20 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 251 254 людини. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані – 85 605 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані – 6 743 615 людей.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 20 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 випадків Covid-19. Одужати вдалося 7 605 пацієнтам, а померли – 495 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.