В Україні станом на 21 жовтня загалом підтверджено 2 701 600 випадків коронавірусу, а за добу – 22 415. Серед них – 1 771 дитина та 345 медпрацівників.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години потрапили 4 892 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 62 389 людей. Від ускладнень за останній день померли 546 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 352 835 українцям, за добу – 8 036 людям.

Загалом в Україні здійснили 13 781 546 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 71 841.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) і Харківській (1 319) областях.

м. Київ – 1 192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1 308 випадків;

Донецька область – 1 058 випадків;

Житомирська область – 1 562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1 355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1 388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1 528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1 100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1 319 випадків;

Херсонська область – 1 143 випадки;

Хмельницька область – 1 002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

Вакцинація в Україні

За минулу добу, 20 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 251 254 людини. Одну дозу отримали 165 649 людей, повністю імунізовані – 85 605 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані – 6 743 615 людей.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 20 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 випадків Covid-19. Одужати вдалося 7 605 пацієнтам, а померли – 495 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.