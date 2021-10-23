Вакцинація від коронавірусу дітей від 5 до 11 років речовиною Pfizer/BioNTech має більше переваг, ніж ризиків.

Такого висновку дійшли співробітники Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

На їхню думку, здатність вакцини запобігати госпіталізації та смерті перевищує ризик несприятливих наслідків, зокрема міокардиту.

Наступного тижня фахівці мають зібратися та вирішити – чи дозволяти робити щеплення дітям середнього та молодшого шкільного віку.

Їм рекомендується вводити третину дози, необхідної для вакцинації дорослої людини.

Експерти вважають, що якщо буде ухвалене позитивне рішення, то це стане важливим кроком у боротьбі з пандемією.

Вакцинація від коронавірусу дітей цієї вікової групи може тоді початися вже у листопаді 2021 року.

Водночас про імунізацію дітей найменшого віку – від 0 до 5 років – поки що не йдеться. Для них питання ефективності та безпеки вакцини поки що не вивчалися.

Джерело: Bloomberg, FDA