У США експерти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) підтримали використання вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech для дітей від п’яти років.

Вони дійшли висновку, що переваги від використання препарату для цієї вікової групи переважають над ризиками.

Тепер речовина має пройти повну процедуру схвалення FDA та Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Остаточно вакцину можуть погодити уже 2 листопада 2021 року.

Це означає, що вакцинація від коронавірусу дітей від п’яти до 11 років може розпочатися у США уже наступного місяця.

До цього фахівці перевірили ефективність та безпечність вакцини для дітей цього віку.

Їм рекомендується вводити лише третину дози, яка використовується для щеплення дорослої людини.

Водночас про імунізацію малюків від 0 до п’яти років поки що не йдеться. Науковці не перевірили ефективність та безпечність речовини для них.