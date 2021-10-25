Міцність імунного захисту, виробленого організмом у відповідь на природне зараження Covid-19 і на вакцину від цієї інфекції приблизно однакова. Але ризику від природньої хвороби – безсумнівні. Це показав складний аналіз опитування, присвяченого цій проблемі, проведеного Управлінням національної статистики США.

За допомогою тестування та інших даних експерти виявили епізоди зараження респондентів, щоб зробити висновок про те, чи були учасники раніше вакциновані чи ні.

Для оцінки епізодів ризику аналітики використовували спеціальну регресію для оцінки інфекції з поправкою на відомі фактори ризику, такі як вік і депривація – замість підрахунку людей в дослідженні враховувалися дні, коли кожна людина піддавалася ризику зараження.

В аналізі розглядалися два періоди. Перший – в період з грудня 2020 року по середину травня 2021 року, коли домінував Альфа-варіант, показав, що повна вакцинація знизила ризик позитивного результату тесту приблизно на 79%. Попередня інфекція без вакцинації знизила цей ризик приблизно на 65%. Іншими словами, вакцинація виявилася більш захисною, ніж природна інфекція.

У другий досліджуваний період – з середини травня до середини серпня 2021 року, коли також панував варіант Дельта, повна вакцинація знизила ризик позитивного результату тесту до 64-70%. Перенесене раніше зараження без вакцинації мало аналогічний ефект 65-77%.

У всіх аналізах дві дози вакцини були більш ефективними, ніж одна. Імунізація також показала високий захист від зараження Covid-19 з симптомами.

На думку дослідників, результати представленого аналізу можуть підвищити інтенсивність дебатів з приводу обов’язкової вакцинації, але життєво важливо, щоб політичні рішення грунтувалися на найкращому можливому статистичному аналізі.

У звіті також згадується про те, що питання про те, чи є природний імунітет від перенесеної інфекції настільки ж ефективним, як і від вакцинації, поступово стає політизованим.