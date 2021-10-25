Прочность иммунной защиты, выработанной организмом в ответ на естественное заражение Covid-19 и на вакцину от этой инфекции примерно одинакова. Это показал сложный анализ опроса, посвященного этой проблеме, который провело Управление национальной статистики США.

С помощью тестирования и других данных эксперты выявляли эпизоды заражения респондентов, чтобы сделать вывод о том, были ли участники ранее вакцинированы или нет.

Аналитики использовали специальную шкалу для оценки эпизодов инфицирования с поправкой на известные факторы риска, такие как возраст и депривация — вместо подсчета людей в исследовании учитывались дни, когда каждый человек подвергался риску заражения.

В анализе рассматривались два периода. Первый период — с декабря 2020 года по середину мая 2021 года, когда доминировал Альфа-вариант, — показал, что полная вакцинация снизила риск положительного результата теста примерно на 79%. Предыдущая инфекция без вакцинации снизила этот риск примерно на 65%. Иными словами, вакцинация защищала больше, чем естественная инфекция.

Во второй исследуемый период — с середины мая до середины августа 2021 года, когда также господствовал вариант Дельта, — полная вакцинация снизила риск положительного результата теста до 64-70%. Перенесенное ранее заражение без вакцинации имело аналогичный эффект 65-77%.

Во всех анализах две дозы вакцины были более эффективными, чем одна. Иммунизация также показала высокую защиту от заражения Covid-19 с симптомами.

По мнению исследователей, результаты представленного анализа могут повысить интенсивность дебатов по поводу обязательной вакцинации, но жизненно важно, чтобы политические решения основывались на наилучшем возможном статистическом анализе.

В отчете также упоминается, что вопрос о том, является ли естественный иммунитет от перенесенной инфекции столь же хорошим, как и от вакцинации, постепенно становится политизированным.