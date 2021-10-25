Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса, и это — вакцины.
Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
— Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты, — уточнил Тедрос Гебрейесус.
Но пока же, отмечает глава ВОЗ, человечество неразумно использует этот инструмент.
Ранее организация планировала привить 40% населения каждой из стран до конца 2021 года, 70% — до середины 2022 года.
Однако неравномерное распределение вакцин не позволяет реализовать эти планы.
— Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу, — добавил он.
Кроме того, мешает распространение фейковой информации об опасности вакцинации от коронавируса, из-за этого некоторые люди не спешат делать прививки. Они верят ложным данным. Однако лишь вакцина может спасти от тяжелых последствий и смерти в случае инфицирования.
Источник: Le Journal de Montreal