Мир имеет необходимый инструмент для преодоления пандемии коронавируса, и это — вакцины.

Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

— Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Она в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты, — уточнил Тедрос Гебрейесус.

Но пока же, отмечает глава ВОЗ, человечество неразумно использует этот инструмент.

Ранее организация планировала привить 40% населения каждой из стран до конца 2021 года, 70% — до середины 2022 года.

Однако неравномерное распределение вакцин не позволяет реализовать эти планы.

— Национализм и накопление вакцин ставят нас всех под угрозу, — добавил он.

Кроме того, мешает распространение фейковой информации об опасности вакцинации от коронавируса, из-за этого некоторые люди не спешат делать прививки. Они верят ложным данным. Однако лишь вакцина может спасти от тяжелых последствий и смерти в случае инфицирования.

Источник: Le Journal de Montreal