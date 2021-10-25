На 25 октября 2021 года в Украине выявили 2 784 039 случаев коронавируса. За сутки — 14 634 новых больных, традиционно после выходных в стране немного улучшилась эпидситуация.

Среди них — 999 детей и 173 медработника.

За сутки 330 украинцев умерли от вируса, в течение пандемии — 64 202 летальных случая.

В то же время выздороветь за день удалось 4 598 людям, за время пандемии — 2 380 374.

За время распространения вируса в Украине провели 14 021 250 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 687), Одесской (1 262) и Днепропетровской (1 065) областях.

Статистика:

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 320 случаев;

Днепропетровская область — 1065 случаев;

Донецкая область — 510 случаев;

Житомирская область — 1 042 случая;

Закарпатская область — 62 случая;

Запорожская область — 1 037 случаев;

Ивано-Франковская область — 135 случаев;

Киевская область — 323 случая;

Кировоградская область — 127 случаев;

Луганская область — 189 случаев;

Львовская область — 877 случаев;

Николаевская область — 565 случаев;

Одесская область — 1 262 случая;

Полтавская область — 76 случаев;

Ровенская область — 236 случаев;

Сумская область — 799 случаев;

Тернопольская область — 327 случаев;

Харьковская область — 1 687 случаев;

Херсонская область — 923 случая;

Хмельницкая область — 934 случая;

Черкасская область — 259 случаев;

Черновицкая область — 459 случаев;

Черниговская область — 633 случая.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 8 965 694 человека, первой дозой — 8 965 692, двумя — 6 989 668.

За сутки 101 331 гражданину сделали прививку против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса за 24 октября, в Украине выявили 20 791 случай заражения.

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло показателя в 2 769 405 заражений.