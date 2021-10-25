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За сутки в Украине зафиксировали 14 634 новых случая Covid-19

25 октября 2021, 08:16 Людмила Грубнік
девушка в маске
Источник: Depositphotos

На 25 октября 2021 года в Украине выявили 2 784 039 случаев коронавируса. За сутки — 14 634 новых больных, традиционно после выходных в стране немного улучшилась эпидситуация.

Среди них — 999 детей и 173 медработника.

За  сутки 330 украинцев умерли от вируса, в течение пандемии — 64 202 летальных случая.

В то же время выздороветь за день удалось 4 598 людям, за время пандемии — 2 380 374.

За время распространения вируса в Украине провели 14 021 250 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 687), Одесской (1 262) и Днепропетровской (1 065) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 241 случай;
  • Волынская область — 320 случаев;
  • Днепропетровская область — 1065 случаев;
  • Донецкая область — 510 случаев;
  • Житомирская область — 1 042 случая;
  • Закарпатская область — 62 случая;
  • Запорожская область — 1 037 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 135 случаев;
  • Киевская область — 323 случая;
  • Кировоградская область — 127 случаев;
  • Луганская область — 189 случаев;
  • Львовская область — 877 случаев;
  • Николаевская область — 565 случаев;
  • Одесская область — 1 262 случая;
  • Полтавская область — 76 случаев;
  • Ровенская область — 236 случаев;
  • Сумская область — 799 случаев;
  • Тернопольская область — 327 случаев;
  • Харьковская область — 1 687 случаев;
  • Херсонская область — 923 случая;
  • Хмельницкая область — 934 случая;
  • Черкасская область — 259 случаев;
  • Черновицкая область — 459 случаев;
  • Черниговская область — 633 случая.
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С начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 8 965 694 человека, первой дозой — 8 965 692, двумя — 6 989 668.

За сутки 101 331 гражданину сделали прививку против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса за 24 октября, в Украине выявили 20 791 случай заражения.

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло показателя в 2 769 405 заражений.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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