На 25 жовтня 2021 року в Україні виявили 2 784 039 випадків коронавірусу. За добу – 14 634 нових хворих, традиційно після вихідних у країні трішки поліпшилася епідситуація.

Серед них – 999 дітей та 173 медпрацівники.

За добу 330 українців померли від вірусу, протягом пандемії – 64 202 летальних випадки.

Водночас одужати за день вдалося 4 598 особам, за час пандемії – 2 380 374.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 021 250 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 687), Одеській (1 262) та Дніпропетровській (1 065) областях.

Статистика:

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1 042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1 037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 189 випадків;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1 262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1 687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 965 694 людини, першою дозою – 8 965 692, двома – 6 989 668.

За добу 101 331 людину вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу за 24 жовтня, в Україні виявили 20 791 випадок зараження.

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки у 2 769 405 інфікувань.