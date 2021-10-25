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За добу в Україні зафіксували 14 634 нових випадки Covid-19

25 Жовтня 2021, 08:16 Людмила Грубнік
девушка в маске
Джерело: Depositphotos

На 25 жовтня 2021 року в Україні виявили 2 784 039 випадків коронавірусу. За добу – 14 634 нових хворих, традиційно після вихідних у країні трішки поліпшилася епідситуація.

Серед них – 999 дітей та 173 медпрацівники.

За добу 330 українців померли від вірусу, протягом пандемії – 64 202 летальних випадки.

Водночас одужати за день вдалося 4 598 особам, за час пандемії – 2 380 374.

За час поширення вірусу в Україні провели 14 021 250 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 687), Одеській (1 262) та Дніпропетровській (1 065) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 320 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1065 випадків;
  • Донецька область – 510 випадків;
  • Житомирська область – 1 042 випадки;
  • Закарпатська область – 62 випадки;
  • Запорізька область – 1 037 випадків;
  • Івано-Франківська область – 135 випадків;
  • Київська область – 323 випадки;
  • Кіровоградська область – 127 випадків;
  • Луганська область – 189 випадків;
  • Львівська область – 877 випадків;
  • Миколаївська область – 565 випадків;
  • Одеська область – 1 262 випадки;
  • Полтавська область – 76 випадків;
  • Рівненська область – 236 випадків;
  • Сумська область – 799 випадків;
  • Тернопільська область – 327 випадків;
  • Харківська область – 1 687 випадків;
  • Херсонська область – 923 випадки;
  • Хмельницька область – 934 випадки;
  • Черкаська область – 259 випадків;
  • Чернівецька область – 459 випадків;
  • Чернігівська область – 633 випадки.
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Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 965 694 людини, першою дозою – 8 965 692, двома – 6 989 668.

За добу 101 331 людину вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу за 24 жовтня, в Україні виявили 20 791 випадок зараження.

Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки у 2 769 405 інфікувань.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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