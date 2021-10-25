На 25 жовтня 2021 року в Україні виявили 2 784 039 випадків коронавірусу. За добу – 14 634 нових хворих, традиційно після вихідних у країні трішки поліпшилася епідситуація.
Серед них – 999 дітей та 173 медпрацівники.
За добу 330 українців померли від вірусу, протягом пандемії – 64 202 летальних випадки.
Водночас одужати за день вдалося 4 598 особам, за час пандемії – 2 380 374.
За час поширення вірусу в Україні провели 14 021 250 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 687), Одеській (1 262) та Дніпропетровській (1 065) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 320 випадків;
- Дніпропетровська область – 1065 випадків;
- Донецька область – 510 випадків;
- Житомирська область – 1 042 випадки;
- Закарпатська область – 62 випадки;
- Запорізька область – 1 037 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 323 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 189 випадків;
- Львівська область – 877 випадків;
- Миколаївська область – 565 випадків;
- Одеська область – 1 262 випадки;
- Полтавська область – 76 випадків;
- Рівненська область – 236 випадків;
- Сумська область – 799 випадків;
- Тернопільська область – 327 випадків;
- Харківська область – 1 687 випадків;
- Херсонська область – 923 випадки;
- Хмельницька область – 934 випадки;
- Черкаська область – 259 випадків;
- Чернівецька область – 459 випадків;
- Чернігівська область – 633 випадки.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 8 965 694 людини, першою дозою – 8 965 692, двома – 6 989 668.
За добу 101 331 людину вакциновано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу за 24 жовтня, в Україні виявили 20 791 випадок зараження.
Загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки у 2 769 405 інфікувань.