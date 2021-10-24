За минулу добу в Україні зафіксовано 20 791 випадок зараження коронавірусом, таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки в 2 769 405.
Серед інфікованих за останні 24 години – 1 533 дитини і 237 медпрацівників.
Водночас госпіталізовано з діагнозом Covid-19 у суботу, 23 жовтня, було 5 924 пацієнти.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 221), Львівській (1 509), Харківській (1 508), Одеській (1 403) та Донецькій (1 380) областях.
- м Київ – 998 випадків;
- Вінницька область – 422 випадки;
- Волинська область – 395 випадків;
- Дніпропетровська область – 2 211 випадків;
- Донецька область – 1 380 випадків;
- Житомирська область – 950 випадків;
- Закарпатська область – 211 випадків;
- Запорізька область – 1060 випадків;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 880 випадків;
- Кіровоградська область – 163 випадки;
- Луганська область – 270 випадків;
- Львівська область – 1 509 випадків;
- Миколаївська область – 366 випадків;
- Одеська область – 1 403 випадки;
- Полтавська область – 970 випадків;
- Рівненська область – 488 випадків;
- Сумська область – 908 випадків;
- Тернопільська область – 647 випадків;
- Харківська область – 1 508 випадків;
- Херсонська область – 1 085 випадків;
- Хмельницька область – 897 випадків;
- Черкаська область – 598 випадків;
- Чернівецька область – 499 випадків;
- Чернігівська область – 236 випадків.
З початку епідемії в Україні померло вже 63 872 людини, а за попередні 24 години ускладнення коронавірусу забрали життя 386 громадян країни.
Водночас побороти захворювання за добу вдалося 6 081 українцю, таким чином від небезпечного захворювання з початку пандемії одужали вже 2 375 776 мешканців країни.