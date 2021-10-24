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Захворюваність трохи знизилася: статистика коронавірусу в Україні за 24 жовтня

24 Жовтня 2021, 09:29 Дмитро Кудрявцев
Захворюваність трохи знизилася: статистика коронавірусу в Україні за 24 жовтня
Джерело: Depositphotos

За минулу добу в Україні зафіксовано 20 791 випадок зараження коронавірусом, таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки в 2 769 405.

Серед інфікованих за останні 24 години – 1 533 дитини і 237 медпрацівників.

Водночас госпіталізовано з діагнозом Covid-19 у суботу, 23 жовтня, було 5 924 пацієнти.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 221), Львівській (1 509), Харківській (1 508), Одеській (1 403) та Донецькій (1 380) областях.

  • м Київ – 998 випадків;
  • Вінницька область – 422 випадки;
  • Волинська область – 395 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2 211 випадків;
  • Донецька область – 1 380 випадків;
  • Житомирська область – 950 випадків;
  • Закарпатська область – 211 випадків;
  • Запорізька область – 1060 випадків;
  • Івано-Франківська область – 737 випадків;
  • Київська область – 880 випадків;
  • Кіровоградська область – 163 випадки;
  • Луганська область – 270 випадків;
  • Львівська область – 1 509 випадків;
  • Миколаївська область – 366 випадків;
  • Одеська область – 1 403 випадки;
  • Полтавська область – 970 випадків;
  • Рівненська область – 488 випадків;
  • Сумська область – 908 випадків;
  • Тернопільська область – 647 випадків;
  • Харківська область – 1 508 випадків;
  • Херсонська область – 1 085 випадків;
  • Хмельницька область – 897 випадків;
  • Черкаська область – 598 випадків;
  • Чернівецька область – 499 випадків;
  • Чернігівська область – 236 випадків.

З початку епідемії в Україні померло вже 63 872 людини, а за попередні 24 години ускладнення коронавірусу забрали життя 386 громадян країни.

Водночас побороти захворювання за добу вдалося 6 081 українцю, таким чином від небезпечного захворювання з початку пандемії одужали вже 2 375 776 мешканців країни.

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Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України
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