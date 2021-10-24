За минулу добу в Україні зафіксовано 20 791 випадок зараження коронавірусом, таким чином загальна кількість хворих з початку пандемії досягла позначки в 2 769 405.

Серед інфікованих за останні 24 години – 1 533 дитини і 237 медпрацівників.

Водночас госпіталізовано з діагнозом Covid-19 у суботу, 23 жовтня, було 5 924 пацієнти.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2 221), Львівській (1 509), Харківській (1 508), Одеській (1 403) та Донецькій (1 380) областях.

м Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2 211 випадків;

Донецька область – 1 380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1 509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1 403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1 508 випадків;

Херсонська область – 1 085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

З початку епідемії в Україні померло вже 63 872 людини, а за попередні 24 години ускладнення коронавірусу забрали життя 386 громадян країни.

Водночас побороти захворювання за добу вдалося 6 081 українцю, таким чином від небезпечного захворювання з початку пандемії одужали вже 2 375 776 мешканців країни.