Пандемія коронавірусу в світі триватиме на рік довше, ніж потрібно, через те, що бідніші країни не отримують вакцин. Тому коронавірус може активно поширюватися ще до значної частини 2022 року.

Про це повідомив старший керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейлвард.

Він зазначив, що багаті країни не виконують свої зобов’язання за програмою надання препаратів найбіднішим регіонам.

– Я можу вам сказати, що ми не на правильному шляху. Нам дійсно потрібно прискорити це, або ви знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно, – зазначив Ейлвард.

Експерт закликав багаті країни відмовитися від своїх місць у черзі на вакцини, щоб фармацевтичні компанії могли надавати перевагу країнам з низькими доходами.

За його словами, у більшості країн світу вакциновано близько 40% жителів або більше, а в Африці щеплення отримали тільки 5% населення.

Згідно з підрахунками альянсу благодійних організацій The Peopleʼs Vaccine, тільки одна з семи доз вакцини від Covid-19, наданих найбіднішим країнам планети, дійсно потрапляє до них.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни не робити громадянам додаткові щеплення від коронавірусу. Адже ще мільйони людей у всьому світі не отримали жодної дози вакцини.