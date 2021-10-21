Пандемия коронавируса в мире продлится на год дольше, чем нужно, из-за того, что более бедные страны не получают вакцин. Поэтому коронавирус может активно распространяться еще до значительной части 2022 года.

Об этом сообщил старший руководитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

Он отметил, что богатые страны не выполняют свои обязательства по программе предоставления препаратов беднейшим регионам.

— Я могу вам сказать, что мы не на правильном пути. Нам действительно нужно ускорить это, или знаете что? Эта пандемия продлится на год дольше, чем нужно, — отметил Эйлвард.

Эксперт призвал богатые страны отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармацевтические компании могли отдавать предпочтение странам с низкими доходами.

По его словам, в большинстве стран мира вакцинировано около 40% жителей, а в Африке прививки получили только 5% населения.

Согласно подсчетам союза благотворительных организаций The People’s Vaccine, только одна из семи доз вакцины от Covid-19, предоставленных беднейшим странам планеты, действительно попадает к ним.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны не делать гражданам дополнительные прививки от коронавируса. Ведь еще миллионы людей во всем мире не получили ни одной дозы вакцины.