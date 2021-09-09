Всесвітня організація охорони здоров’я закликає країни не робити громадянам додаткові щеплення від коронавірусу. Адже ще мільйони людей у всьому світі не отримали жодної дози вакцини.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Я не буду мовчати, коли компанії та країни, що контролюють глобальні постачання вакцин, вважають, що бідні люди у світі повинні задовольнятися залишками препаратів, – зазначив він.

Очільник організації закликав багаті країни та виробників вакцин віддати пріоритет щепленню медичних працівників та вразливим групам населення у бідних країнах замість додаткової (бустерної) вакцинації людей, які вже пройшли повний курс вакцинації.

Минулого місяця ВООЗ закликала ввести мораторій на бустерні щеплення проти Covid-19 до кінця вересня, щоб усунути різку нерівність у розподілі доз між багатими та бідними країнами.

Гебреєсус стверджує, що з того часу мало що змінилося, тому він закликає продовжити мораторій принаймні до кінця року.

За його словами, країни з високим рівнем доходу пообіцяли пожертвувати більше мільярда доз вакцини біднішим країнам, але менш як 15% з цих доз матеріалізувалися.

Водночас у США раніше виступили проти мораторію. Президент Джо Байден переконаний, що влада має зробити все, щоб захистити громадян від Covid-19.

У ВООЗ також зазначали, що нині у світі нема потреби застосовувати третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, щоб посилити дію двох основних доз.

Бідні країни вакцинували від коронавірусу менш ніж 2% населення через брак препаратів на ринку. А 75% всіх введених у світі Covid-вакцин припадають лише на 10 країн.