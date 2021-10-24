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Заболеваемость немного снизилась: статистика коронавируса в Украине за 24 октября

24 октября 2021, 09:29 Дмитро Кудрявцев
Заболеваемость немного снизилась: статистика коронавируса в Украине за 24 октября
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 20 791 случай заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в 2 769 405.

Среди инфицированных за последние 24 часа — 1 533 ребенка и 237 медработников.

При этом госпитализировано с диагнозом Covid-19 в субботу, 23 октября, было 5 924 пациента.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Днепропетровской (2 221), Львовской (1 509), Харьковской (1 508), Одесской (1 403) и Донецкой (1 380) областях.

  • г. Киев — 998 случаев;
  • Винницкая область — 422 случая;
  • Волынская область — 395 случаев;
  • Днепропетровская область — 2 211 случаев;
  • Донецкая область — 1 380 случаев;
  • Житомирская область — 950 случаев;
  • Закарпатская область — 211 случаев;
  • Запорожская область — 1060 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 737 случаев;
  • Киевская область — 880 случаев;
  • Кировоградская область — 163 случая;
  • Луганская область — 270 случаев;
  • Львовская область — 1 509 случаев;
  • Николаевская область — 366 случаев;
  • Одесская область — 1 403 случая;
  • Полтавская область — 970 случаев;
  • Ровенская область — 488 случаев;
  • Сумская область — 908 случаев;
  • Тернопольская область — 647 случаев;
  • Харьковская область — 1 508 случаев;
  • Херсонская область — 1 085 случаев;
  • Хмельницкая область — 897 случаев;
  • Черкасская область — 598 случаев;
  • Черновицкая область — 499 случаев;
  • Черниговская область — 236 случаев.

За время эпидемии в Украине умерло уже 63 872 человека, а за предыдущие 24 часа осложнения коронавируса забрали жизни 386 граждан страны.

В то же время побороть заболевание за сутки удалось 6 081 украинцу, таким образом от опасного заболевания с начала пандемии выздоровели уже 2 375 776 жителей страны.

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Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , МОЗ України
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