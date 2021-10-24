За минувшие сутки в Украине зафиксирован 20 791 случай заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в 2 769 405.
Среди инфицированных за последние 24 часа — 1 533 ребенка и 237 медработников.
При этом госпитализировано с диагнозом Covid-19 в субботу, 23 октября, было 5 924 пациента.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Днепропетровской (2 221), Львовской (1 509), Харьковской (1 508), Одесской (1 403) и Донецкой (1 380) областях.
- г. Киев — 998 случаев;
- Винницкая область — 422 случая;
- Волынская область — 395 случаев;
- Днепропетровская область — 2 211 случаев;
- Донецкая область — 1 380 случаев;
- Житомирская область — 950 случаев;
- Закарпатская область — 211 случаев;
- Запорожская область — 1060 случаев;
- Ивано-Франковская область — 737 случаев;
- Киевская область — 880 случаев;
- Кировоградская область — 163 случая;
- Луганская область — 270 случаев;
- Львовская область — 1 509 случаев;
- Николаевская область — 366 случаев;
- Одесская область — 1 403 случая;
- Полтавская область — 970 случаев;
- Ровенская область — 488 случаев;
- Сумская область — 908 случаев;
- Тернопольская область — 647 случаев;
- Харьковская область — 1 508 случаев;
- Херсонская область — 1 085 случаев;
- Хмельницкая область — 897 случаев;
- Черкасская область — 598 случаев;
- Черновицкая область — 499 случаев;
- Черниговская область — 236 случаев.
За время эпидемии в Украине умерло уже 63 872 человека, а за предыдущие 24 часа осложнения коронавируса забрали жизни 386 граждан страны.
В то же время побороть заболевание за сутки удалось 6 081 украинцу, таким образом от опасного заболевания с начала пандемии выздоровели уже 2 375 776 жителей страны.