За минувшие сутки в Украине зафиксирован 20 791 случай заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в 2 769 405.

Среди инфицированных за последние 24 часа — 1 533 ребенка и 237 медработников.

При этом госпитализировано с диагнозом Covid-19 в субботу, 23 октября, было 5 924 пациента.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Днепропетровской (2 221), Львовской (1 509), Харьковской (1 508), Одесской (1 403) и Донецкой (1 380) областях.

г. Киев — 998 случаев;

Винницкая область — 422 случая;

Волынская область — 395 случаев;

Днепропетровская область — 2 211 случаев;

Донецкая область — 1 380 случаев;

Житомирская область — 950 случаев;

Закарпатская область — 211 случаев;

Запорожская область — 1060 случаев;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 880 случаев;

Кировоградская область — 163 случая;

Луганская область — 270 случаев;

Львовская область — 1 509 случаев;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1 403 случая;

Полтавская область — 970 случаев;

Ровенская область — 488 случаев;

Сумская область — 908 случаев;

Тернопольская область — 647 случаев;

Харьковская область — 1 508 случаев;

Херсонская область — 1 085 случаев;

Хмельницкая область — 897 случаев;

Черкасская область — 598 случаев;

Черновицкая область — 499 случаев;

Черниговская область — 236 случаев.

За время эпидемии в Украине умерло уже 63 872 человека, а за предыдущие 24 часа осложнения коронавируса забрали жизни 386 граждан страны.

В то же время побороть заболевание за сутки удалось 6 081 украинцу, таким образом от опасного заболевания с начала пандемии выздоровели уже 2 375 776 жителей страны.