У зв’язку з погіршенням епідситуації на Херсонщині головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич звернувся до власників підприємств, щоб ті перевели максимальну кількість працівників на дистанційну роботу.

– Звертаюсь до власників та керівників закладів всіх форм власності на території Херсонської області, – написав санлікар на своїй сторінці у Facebook. – У зв’язку з критичним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, стрімким зростанням рівнів захворюваності, госпіталізації та смертності прошу вас терміново перевести на дистанційну форму роботи максимально можливу кількість працівників.

Юрій Ромаскевич нагадав, що потрібно потурбуватися про ветеранів праці, що працювали на цих підприємствах, забезпечити їх харчовими наборами та речами першої необхідності.

Головний санлікар попросив керівництво закладів дотримуватися карантинних обмежень та переконувати працівників вакцинуватися. Для колективної вакцинації потрібно запрошувати мобільні бригади в установи та на підприємства, щоб зменшити черги в поліклініках.

У Києві через погіршення ситуації з Covid-19 канікули у школярів почалися уже 23 жовтня. Міська влада ще не визначилася, вони будуть тривати два тижні, або ж на другий тиждень учні почнуть вчитися дистанційно.

Джерело: Юрій Ромаскевич