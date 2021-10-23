Критична нестача місць для пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції змушує лікарів одеських медустанов виписувати додому навіть людей з вкрай низькою сатурацією – 75-78.
Такими сумними подробицями керівник благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова поділилася в ефірі одного з українських ток-шоу.
За її словами, переважна більшість одеситів, які потрапили на лікарняні ліжка з діагнозом Covid-19, невакциновані. У деяких виявили фальшиві Сovid-сертифікати, які вони купили на чорному ринку.
При цьому пацієнти, які отримали повну імунізацію від коронавірусу, але тим менше захворіли, як правило, мають важкі фонові захворювання, які значно послаблюють вакцинальний імунітет.
– З 600 пацієнтів – 12 вакциновані, але з них двоє – з липовими сертифікатами. Всі дванадцять – старше 75 років з великим букетом хронічних захворювань, – зазначила Катерина Кожевнікова.
Вона навела за приклад жінку віком 82 роки з ішемічною хворобою серця, важким діабетом і інсулінозалежну. Решта вакцинованих, за словами волонтера, навіть залишаючись на кисневій підтримці, благополучно вийшли з важкого стану і успішно виписалися.
Волонтер також зауважила, що при нинішній хвилі коронавірусної інфекції кількість пацієнтів, які потребують кисню, значно збільшилася.
На апокаліпсис схожа і ситуація у Павлоградської лікарні інтенсивного лікування в Дніпропетровській області. Там нині перебуває близько 200 пацієнтів з коронавірусом, з них майже половина (92 людини) – на кисневих апаратах.
Джерело: Свобода слова Савіка Шустера