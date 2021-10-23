У Рівненській та Миколаївській областях запровадять червону зону карантину з 26 жовтня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– За результатами засідання комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Рівненської та Миколаївської областей, – зазначив він.

Також у Рівненській та Миколаївській областях запровадять обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

Згідно з постановою Кабміну про карантинні обмеження, яка набула чинності 20 вересня, у червоній зоні очна форма навчання у школах та ВНЗ можлива лише за умови, що 100% працівників мають зелений Covid-сертифікат.

Уникнути обмежень можуть заклади громадського харчування, у яких всі відвідувачі і персонал матимуть сертифікат про повний курс вакцинації. Це правило стосується розважальних закладів, ТРЦ та масових заходів.

Детальніше про правила та заборони червоної зони ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Нині у червоній зоні вже перебувають шість областей: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська. З 18 жовтня карантин посилили у Львові, однак там поки що діє помаранчева зона.

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень під час карантину, які встановили для міжрегіональних перевезень.

У водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів повинні бути сертифікати про вакцинацію або негативні ПЛР-тести на Covid-19. Ці самі правила стосуються залізничного сполучення.

Джерело: Олег Немчінов