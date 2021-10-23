В Ровенской и Николаевской областях введут красную зону карантина с 26 октября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По результатам заседания комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Ровенской и Николаевской областей, — отметил он.

Также в Ровенской и Николаевской областях введут ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

Согласно постановлению Кабмина о карантинных ограничениях, которое вступило в силу 20 сентября, в красной зоне очная форма обучения в школах и вузах возможна только при условии, что 100% сотрудников имеют зеленый Covid-сертификат.

Избежать ограничений могут заведения общественного питания, в которых все посетители и персонал будут иметь сертификат о полном курсе вакцинации. Это правило касается развлекательных заведений, ТРЦ и массовых мероприятий.

Подробнее о правилах и запретах красной зоны вы можете прочитать в нашем материале.

Сейчас в красной зоне уже находятся шесть областей: Сумская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и Херсонская. С 18 октября карантин ввели во Львове, однако там пока действует оранжевая зона.

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок во время карантина, которые установили для межрегиональных перевозок.

У водителей, экипажа самолета и пассажиров должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты на Covid-19. Эти же правила касаются железнодорожного сообщения.

Источник: Олег Немчинов