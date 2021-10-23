Дніпропетровська область – лідер за темпами поширення коронавірусу, вона перебуває у червоній зоні карантину. За добу у регіоні виявили найбільшу кількість нових хворих – 1 832. Через це збільшилося навантаження на лікарні. Пацієнтів розміщують не лише у палатах, а й в коридорах.

На апокаліпсис схожа ситуація у Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Там нині перебуває близько 200 пацієнтів з коронавірусом, з них майже половина (92 людини) – на кисневих апаратах.

Водночас реанімація установи розрахована лише на сімох людей, але зараз там удвічі більше важких хворих.

Зрозуміло, що про жодну дистанцію чи норми, яких дотримувалися б у звичайних умовах, не йдеться.

– З 200 хворих лише двоє вакцинованих, і то у них супутні патології, – повідомила лікар-інфекціоніст Юлія Демієнко.

До речі, лікарям, які працюють з хворими на коронавірус у цій установі, поки що вдалося уникнути заражень. Вони всі отримали щеплення ще навесні. Лікарі працюють день у день, свою роботу називають війною на передовій.

– Штам коронавірусу Дельта підступний, зле стає на 3-5 день. Людей у ​​важкому стані привозять на швидкій, – поділилася фахівець.

За словами медиків, вакцинація від коронавірусу допомагає уникнути важких наслідків хвороби та госпіталізації.

Джерело: Павлоград.dp.ua

Фото: Павлоград.dp.ua