Українці, які потерпають від алергії, можуть вагатися щодо проведення вакцинації від коронавірусу. Проте МОЗ все ж радить їм зробити щеплення.

За інформацією профільного відомства, якщо така реакція організму не пов’язана з компонентами вакцини, то імунізуватися обов’язково треба.

– Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами, – на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказанням для вакцинації, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Риніт (запалення слизової носа) як наслідок алергії також не загрожує ускладненнями після уколу.

Громадянам, у яких є алергія на окремі речовини, радять заздалегідь ознайомитися зі складом вакцин та з’ясувати для себе, чи є серед компонентів алерген.

Перед вакцинацією від коронавірусу такі люди можуть додатково порадитися зі своїм сімейним лікарем чи алергологом.

Джерело: НСЗУ