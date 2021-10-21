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Вакцинація

Алергія – не перешкода. МОЗ пояснило, чи потрібно вакцинуватися таким людям

21 Жовтня 2021, 11:23 Людмила Грубнік
коронавірус, грип,
Джерело: Depositphotos

Українці, які потерпають від алергії, можуть вагатися щодо проведення вакцинації від коронавірусу. Проте МОЗ все ж радить їм зробити щеплення.

За інформацією профільного відомства, якщо така реакція організму не пов’язана з компонентами вакцини, то імунізуватися обов’язково треба.

– Якщо ви маєте алергію, не пов’язану з вакцинами, – на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна, вона не є протипоказанням для вакцинації, – йдеться у повідомленні МОЗ.

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Риніт (запалення слизової носа) як наслідок алергії також не загрожує ускладненнями після уколу.

Громадянам, у яких є алергія на окремі речовини, радять заздалегідь ознайомитися зі складом вакцин та з’ясувати для себе, чи є серед компонентів алерген.

Перед вакцинацією від коронавірусу такі люди можуть додатково порадитися зі своїм сімейним лікарем чи алергологом.

Джерело: НСЗУ

Теги
Алергія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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