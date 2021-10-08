В Україн нещодавно дозволили у певних випадках комбінувати різні вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Експерти зазначили, що найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення.

Але якщо та ж сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція (наприклад тромбоз), можливо введення вакцин за такою схемою:

перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

перша доза Comirnaty чи Moderna, друга – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

У МОЗ нагадали, що усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними.

Наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.

За добу, 7 жовтня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 127 685 людей. Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини. Загалом проведено 13 430 055 щеплень.