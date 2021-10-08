В Украине недавно разрешили в определенных случаях комбинировать различные вакцины от коронавируса.

Эксперты отметили, что лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки.

Но если та же самая вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция (например тромбоз), возможно введение вакцин по такой схеме:

первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая – Comirnaty или Moderna через 12 недель;

первая доза Comirnaty или Moderna, вторая – Moderna или Comirnaty через 28 дней.

В Минздраве напомнили, что все вакцины AstraZeneca различных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и потому являются взаимозаменяемыми.

Приведены схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными.

За сутки, 7 октября, в Украине прививки от коронавируса получили 127 685 человек. Одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы — 66 435 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 421 452 человека. Всего проведено 13 430 055 прививок.