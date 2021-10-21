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Вакцинация

Аллергия — не помеха. Минздрав объяснил, нужно ли вакцинироваться таким людям

21 октября 2021, 11:23 Людмила Грубнік
коронавірус, грип,
Источник: Depositphotos

Украинцы, которые страдают от аллергии, могу испытывать сомнения касательно проведения вакцинации от коронавируса. Однако Минздрав все же советует им сделать прививку.

По информации профильного ведомства, если такая реакция организма не связана с компонентами вакцины, то иммунизироваться обязательно нужно.

— Если у вас есть аллергия, не связанная с вакцинами, — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то прививаться можно, она не является противопоказанием для вакцинации, — говорится в сообщении Минздрава.

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Ринит (воспаление слизистой носа) как следствие аллергии также не угрожает осложнениями после укола.

Гражданам, у которых есть аллергия на отдельные вещества, советуют заранее ознакомиться с составом вакцин и выяснить для себя, есть ли среди компонентов аллерген.

Перед вакцинацией от коронавируса такие люди могут дополнительно посоветоваться со своим семейным врачом или аллергологом.

Источник: НСЗУ

Теги
Алергія , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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