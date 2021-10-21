Украинцы, которые страдают от аллергии, могу испытывать сомнения касательно проведения вакцинации от коронавируса. Однако Минздрав все же советует им сделать прививку.

По информации профильного ведомства, если такая реакция организма не связана с компонентами вакцины, то иммунизироваться обязательно нужно.

— Если у вас есть аллергия, не связанная с вакцинами, — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и так далее, то прививаться можно, она не является противопоказанием для вакцинации, — говорится в сообщении Минздрава.

Ринит (воспаление слизистой носа) как следствие аллергии также не угрожает осложнениями после укола.

Гражданам, у которых есть аллергия на отдельные вещества, советуют заранее ознакомиться с составом вакцин и выяснить для себя, есть ли среди компонентов аллерген.

Перед вакцинацией от коронавируса такие люди могут дополнительно посоветоваться со своим семейным врачом или аллергологом.

Источник: НСЗУ