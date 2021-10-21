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Весенней Covid-волны может не быть — что для этого нужно сделать

21 октября 2021, 10:47 Людмила Грубнік
Весенней Covid-волны может не быть — что для этого нужно сделать
Источник: Pexels

В Украине наблюдается рост уровня вакцинации населения от коронавируса. Минздрав сообщает о новых рекордах. В течение суток 19 октября прививки сделали более 226 тыс. украинцев, 20 октября — более 251 тыс.

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, к чему это может привести.

— Если такая тенденция продолжится, то, может, и весенней волны не будет, — уточнил Михаил Радуцкий.

По его словам, в стране нет проблем с обеспеченностью вакцинами и персоналом, который делает прививки.

— Да, будут очереди. Вакцины хватит. По данным Минздрава, средний остаток на складах — в районе 10 млн доз, и поставки не прекращаются, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Все взрослые старше 18 лет могут свободно сделать укол с июля. Они также могут выбрать производителя вакцины.

Эксперты призывали украинцев сделать укол до начала эпидемии, чтобы избежать тяжелых последствий, с которыми Украина уже столкнулась.

Источник
РБК-Украина
Теги
Вакцинация , епідемія , Коронавірус Covid-19 , Михайло Радуцький
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