В Украине наблюдается рост уровня вакцинации населения от коронавируса. Минздрав сообщает о новых рекордах. В течение суток 19 октября прививки сделали более 226 тыс. украинцев, 20 октября — более 251 тыс.

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, к чему это может привести.

— Если такая тенденция продолжится, то, может, и весенней волны не будет, — уточнил Михаил Радуцкий.

По его словам, в стране нет проблем с обеспеченностью вакцинами и персоналом, который делает прививки.

— Да, будут очереди. Вакцины хватит. По данным Минздрава, средний остаток на складах — в районе 10 млн доз, и поставки не прекращаются, — добавил он.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года. Все взрослые старше 18 лет могут свободно сделать укол с июля. Они также могут выбрать производителя вакцины.

Эксперты призывали украинцев сделать укол до начала эпидемии, чтобы избежать тяжелых последствий, с которыми Украина уже столкнулась.