В Україні спостерігається зростання рівня вакцинації населення від коронавірусу. МОЗ повідомляє про нові рекорди. Протягом доби 19 жовтня щеплення зробили понад 226 тис. українців, 20 жовтня – понад 251 тис.

Очільник парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповів, до чого це може привести.

– Якщо така тенденція продовжиться, то, може, і не буде весняної хвилі, – уточнив Михайло Радуцький.

За його словами, у країні немає проблем із забезпеченістю вакцинами та персоналом, який робить щеплення.

– Так, будуть черги. Вакцини вистачить. За даними Міністерства охорони здоров’я, середній залишок на складах – приблизно 10 млн доз, і постачання не припиняється, – додав він.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року. Усі дорослі старше 18 років можуть вільно зробити укол з липня. Вони також можуть обрати виробника вакцини.

Експерти закликали українців зробити укол до початку епідемії, щоб уникнути важких наслідків, з якими Україна вже зіштовхнулася.