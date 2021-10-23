Днепропетровская область — лидер по темпам распространения коронавируса, она находится в красной зоне карантина. За сутки в регионе выявили наибольше количество новых больных — 1 832. Из-за этого увеличилась нагрузка на больницы. Пациентов размещают не только в палатах, но и в коридорах.

На апокалипсис похожа ситуация в Павлоградской больнице интенсивного лечения. Там сейчас находится около 200 пациентов с коронавирусом, из них почти половина (92 человека) — на кислородных аппаратах.

При этом реанимация учреждения рассчитана всего на семерых людей, но сейчас там в два раза больше тяжелых больных.

Понятно, что ни о какой дистанции или нормах, которых придерживались бы в обычных условиях, не идет речь.

— Из 200 заболевших только двое вакцинированных, и то у них сопутствующие патологии, — сообщила врач-инфекционист Юлия Демиенко.

К слову, врачам, которые работают с больными коронавирусом в этом учреждении, пока удалось избежать заражений. Они все получили прививки еще весной. Врачи работают изо дня в день, свою работу называют войной на передовой.

— Штам коронавируса Дельта коварный, плохо становится на 3-5 день. Людей в тяжелом состоянии привозят на скорой, — поделилась специалист.

По словам медиков, вакцинация от коронавируса помогает избежать тяжелых последствий болезни и госпитализации.

Источник: Павлоград.dp.ua

Фото: Павлоград.dp.ua