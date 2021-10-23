Критическая нехватка мест для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции заставляет врачей одесских медучреждений выписывать домой даже людей с крайне низкой сатурацией – 75-78.

Таковы печальные подробности, которыми поделилась руководитель благотворительного фонда Корпорация монстров Екатерина Ножевникова в эфире одного из украинских ток-шоу.

По ее словам, подавляющее большинство одесситов, попавших на больничные койки с диагнозом Covid-19, невакцинированны. У некоторых выявили фальшивые Covid-сертификаты, которые они купили на черном рынке.

Читайте также: Люди какой профессии стали чаще думать о суициде во время пандемии

При этом пациенты, которые получили полную иммунизацию от коронавируса, но тем менее заболели, как правило, имеют тяжелые фоновые заболевания, которые в значительной степени ослабляют вакцинальный иммунитет.

— Из 600 пациентов 12 вакцинированы, но из них двое — с липовыми Covid-сертификатам. Все двенадцать — старше 75 лет с большим букетом хронических заболеваний, — отметила Екатерина Кожевникова.

Она привела в качестве примера женщину в возрасте 82 лет с ишемической болезнью сердца, тяжелым диабетом и инсулинозависимую. Остальные вакцинированные, по словам волонтера, даже оставаясь на кислородной поддержке, благополучно вышли из тяжелого состояния и успешно выписались.

Волонтер также заметила, что при нынешней волне коронавирусной инфекции количество пациентов, нуждающихся в кислороде, значительно увеличилось.

На апокалипсис похожа и ситуация в Павлоградской больнице интенсивного лечения в Днепропетровской области. Там сейчас находится около 200 пациентов с коронавирусом, из них почти половина (92 человека) — на кислородных аппаратах.

Источник: Свобода слова Савика Шустера