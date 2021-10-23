Колоссальное эмоциональное перенапряжение, которое испытывают медицинские работники в условиях борьбы с бушующей во всем мире коронавирусной инфекцией, не проходит даром. Об этом, в частности, свидетельствуют исследования ученых американской клиники Мэйо. Оно показало, что именно медсестры чаще других сотрудников больниц испытывают суицидальные мысли.

Результаты были опубликованы в Американском журнале медсестер.

В национальном опросе на тему психического благополучия приняли участие более 7 тыс. медсестер. Они отвечали на вопросы исследователей, касающиеся симптомов профессионального выгорания и депрессии.

Свыше 400 медсестер сообщили о суицидальных мыслях, которые их посещали в течение последнего года. Это 5,5% всех опрошенных респондентов, что почти на 1% выше, чем в общей выборке рабочей силы (4,3%).

Выяснилось также, что сообщившие о суицидальных мыслях реже, чем другие респонденты, обращались за профессиональной помощью для решения своих эмоциональных проблем. Более чем у одной трети медсестер имелся хотя бы один симптом выгорания, а 40% показали положительный скрининг на симптомы депрессии.

Исследователи говорят, что их результаты указывают на то, что ситуация требует неотложного внимания. Необходимо разработать и внедрить системные и практические меры для борьбы с выгоранием и суицидальными идеями.

— Нельзя не признать, что влияние нынешней пандемии резко усугубило ситуацию, — говорит терапевт клиники и старший автор Лизелотт Дирбай.

По ее мнению, необходимость вмешательства на системном уровне для улучшения трудовой жизни медсестер и других членов медицинской бригады сегодня больше, чем когда-либо прежде.