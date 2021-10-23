Колосальне емоційне перенапруження, яке відчувають медичні працівники в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією, яка вирує у всьому світі, не проходить даром. Про це, зокрема, свідчать дослідження вчених американської клініки Мейо. Воно показало, що саме медсестри частіше за інших співробітників лікарень відчувають суїцидальні думки.

Результати були опубліковані в американському журналі медсестер.

У національному опитуванні на тему психічного благополуччя взяли участь понад 7 тис. медсестер. Вони відповідали на запитання дослідників, що стосуються симптомів професійного вигорання та депресії.

Понад 400 медсестер повідомили про суїцидальні думки, які їх відвідували протягом останнього року. Це 5,5% всіх опитаних респондентів, що майже на 1% вище, ніж у загальній вибірці робочої сили (4,3%).

З’ясувалося також, що ті, хто повідомили про суїцидальні думки, рідше, ніж інші респонденти, зверталися за професійною допомогою для вирішення своїх емоційних проблем. Більш ніж у однієї третини медсестер був хоча б один симптом вигорання, а 40% показали позитивний скринінг на симптоми депресії.

Дослідники кажуть, що їхні результати вказують на те, що ситуація вимагає невідкладної уваги. Необхідно розробити і впровадити системні та практичні заходи для боротьби з вигоранням і суїцидальними ідеями.

– Не можна не визнати, що вплив нинішньої пандемії різко погіршив ситуацію, – говорить терапевт клініки і старший автор Лізелотт Дірбай.

На її думку, необхідність втручання на системному рівні для поліпшення трудового життя медсестер та інших членів медичної бригади сьогодні більше, ніж будь-коли раніше.