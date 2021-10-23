В связи с ухудшением эпидситуации на Херсонщине главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич обратился к владельцам предприятий, чтобы те перевели максимальное количество работников на дистанционную работу.

— Обращаюсь к владельцам и руководителям заведений всех форм собственности на территории Херсонской области, — написал санврач на своей странице в Facebook. — В связи с критическим распространением острой респираторной болезни Covid-19, стремительным ростом уровней заболеваемости, госпитализации и смертности прошу вас срочно перевести на дистанционную форму работы максимально возможное количество сотрудников.

Юрий Ромаскевич напомнил, что нужно позаботиться о ветеранах труда, работавших на этих предприятиях, обеспечить их пищевыми наборами и вещами первой необходимости.

Главный санврач попросил руководство заведений придерживаться карантинных ограничений и убеждать работников вакцинироваться. Для коллективной вакцинации нужно приглашать мобильные бригады в учреждения и на предприятия, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках.

В Киеве из-за ухудшения ситуации с Covid-19 каникулы у школьников начались уже 23 октября. Городские власти еще не определилась, они будут продолжаться две недели, или на второй неделе ученики начнут учится дистанционно.

Источник: Юрій Ромаскевич