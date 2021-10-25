Світ має необхідний інструмент для подолання пандемії коронавірусу, і це – вакцини.

Таку заяву зробив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус.

– Пандемія закінчиться тоді, коли світ вирішить її завершити. Вона у наших руках. У нас є всі необхідні інструменти, – уточнив Тедрос Гебреєсус.

Але поки ж, зазначає очільник ВООЗ, людство нерозумно використовує цей інструмент.

Раніше організація планувала вакцинувати 40% населення кожної з країн до кінця 2021 року, 70% – до середини 2022 року.

Однак нерівномірний розподіл вакцин не дає змогу реалізувати ці плани.

– Націоналізм і накопичення вакцин змушують усіх перебувати під загрозою, – додав він.

Крім того, заважає поширення фейкової інформації про небезпеку вакцинації від коронавірусу, через це деякі люди не поспішають робити щеплення. Вони вірять неправдивими даним. Однак лише вакцина може врятувати від важких наслідків та смерті у разі інфікування.

Джерело: Le Journal de Montreal