Вакцинація проти коронавірусу – це шанс, який може захистити від смерті, оскільки імунізація сприятиме легшому перебігу хвороби.

Про це заявила завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Наталія Матолінець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Люди, схаменіться! Світова доказова медицина говорить, що сьогодні немає ніякого іншого ефективного лікування коронавірусної хвороби, окрім вакцинації, – закликала вона.

Матолінець наголосила, що станом на ранок 24 жовтня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова перебуває 415 хворих на коронавірус.

– За кожною цифрою чиясь доля та трагедія! Вже неможливо читати та слухати ці нісенітниці про ризики, недовіру, чіпування, ускладнення та інше. Ризик ускладнень від вакцинації навіть не порівнюється з ризиком смерті від дихальної недостатності під час Covid-19. Вакцинуйтеся та захистіть себе від смерті, – наголосила вона.

Серед Covid-хворих – 49 пацієнтів у реанімації (зафіксували п’ять летальних випадків до опівдня, а за добу померли 11 осіб).

– Подивіться в очі тим 50 пацієнтам, які не вакцинувалися. Вони задихаються у повній свідомості, тому що легені просто знищені. Вони згоріли від того проклятого вірусу, – розповіла завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

За її словами, це були люди, які не зробили щеплення проти коронавірусу. Медик закликала українців вакцинуватися, щоб вберегти себе та своїх рідних.