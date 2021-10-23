Пункти вакцинації від Covid-19 уже діють на 10 вокзалах міст України. З понеділка відкриється центр в аеропорту Бориспіль.

– Подорожі мають бути безпечними, – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. – Спільно з МОЗ ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах, сьогодні ще додасться Маріуполь та Івано-Франківськ, з понеділка відкриється центр вакцинації в аеропорту Бориспіль.

Кубраков також зазначив, що за дві доби вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали сідати у потяг.

За словами в.о. члена правління АТ Укрзалізниця Олександра Перцовського, пункти вакцинації на вокзалах популярні серед населення. З 21 жовтня у них вакциновано понад 2 тис. осіб.

Також Перцовський повідомив, що вже вакциновано 30% провідників потягів.

Із 25 жовтня відкриваються пункти вакцинації на залізничних вокзалах у Кривому Розі, Ковелі, Херсоні, Подільську, Нікополі, Чернівцях, Миколаєві, Роздільному та Коростені.

Уже працюють такі пункти на залізничних вокзалах Києва (два пункти), Харкова, Львова, Дніпра, Одеси, Ніжина, Хмельницького, Рівного та Ужгорода.

До того ж на залізничних вокзалах міст Київ, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Мукачево, Вінниця, Кривий Ріг, Полтава (станція Полтава-Київська) цілодобово працюють пункти експрес-тестування на Covid-19.

Невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тести та отримати довідки, які в разі негативного результату дадуть право сісти у потяг. Для тих, хто має квиток, ця послуга коштує 350 грн.

Від початку роботи цих пунктів уже зроблено понад 4 тис. тестів.

Як повідомляє Укрзалізниця, з 21 жовтня – початку дії нових правил перевезень 340 осіб не допустили у потяги через відсутність документів, що свідчать про вакцинацію, або негативного результату тесту.

В Україні близько 30% дорослого населення отримали щеплення від коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. У зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю та запровадженням червоної зони у деяких областях, у країні пришвидшилися темпи вакцинації від коронавірусу.