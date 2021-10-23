– Якщо ми будемо рахувати від кількості дорослого населення – це вже більше, ніж 15%. Якщо ми вважаємо кількість, що знаходиться на території нашої країни, то ми досягаємо і 30%, – зазначив він.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ефіру Свободи слова Савіка Шустера. За його словами, першу дозу отримали вісім мільйонів українців, а сім мільйонів – вакциновані повністю.

В Україні близько 30% дорослого населення отримали щеплення від коронавірусу.

Ляшко додав, що карантин в Україні можуть скасувати, коли від Covid-19 будуть вакциновані щонайменше 70% населення.

У зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю та запровадженням червоної зони у деяких областях, у країні пришвидшилися темпи вакцинації від коронавірусу. За минулу добу, 22 жовтня, щеплення отримала рекордна кількість людей – 289 468. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.

Крім того, щоб залучити більше людей до імунізації, пункти вакцинації та експрес-тестування на Covid-19 розмістили на залізничних вокзалах. Невакциновані пасажири можуть зробити платний тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.

Нині безкоштовні пункти вакцинації є на вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра. За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, загалом там вже вакцинували 2 124 людей.

Тести на коронавірус здали 4 067 людей, з них у 90 підтвердили Covid-19. Найбільше тестувань зробили у Києві, Львові та Дніпрі. На центральному вокзалі у Києві працює три пункти тестування та два пункти вакцинації від коронавірусу.