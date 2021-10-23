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В Україні за добу зафіксували 23 229 нових випадків Covid-19

23 Жовтня 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
В Україні за добу зафіксували 23 229 нових випадків Covid-19
Джерело: Depositphotos

В Україні станом на 23 жовтня підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусу, а за добу – 23 229. Серед них – 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 5 362 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 63 486 людей. Від ускладнень за останній день померли 483 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 369 695 українцям, за добу – 8 330 людям.

Загалом в Україні здійснили 13 927 353 тестування методом ПЛР, а протягом доби – 72 808.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499), Харківській (1 409) і Донецькій (1 230) областях.

  • м. Київ – 1 221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 832 випадки;
  • Донецька область – 1 230 випадків;
  • Житомирська область – 1 145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1 754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1 499 випадків;
  • Полтавська область – 1 094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1 085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1 409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1 075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні вакцинували від коронавірусу 289 468 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані – 6 915 377 людей.

Коронавірус в Україні

22 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 530 пацієнтам, а померли – 614 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19
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