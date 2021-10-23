В Україні станом на 23 жовтня підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусу, а за добу – 23 229. Серед них – 1 777 дітей та 438 медпрацівників.

З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 5 362 пацієнти.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 63 486 людей. Від ускладнень за останній день померли 483 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 369 695 українцям, за добу – 8 330 людям.

Загалом в Україні здійснили 13 927 353 тестування методом ПЛР, а протягом доби – 72 808.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499), Харківській (1 409) і Донецькій (1 230) областях.

м. Київ – 1 221 випадок;

Вінницька область – 428 випадків;

Волинська область – 517 випадків;

Дніпропетровська область – 1 832 випадки;

Донецька область – 1 230 випадків;

Житомирська область – 1 145 випадків;

Закарпатська область – 350 випадків;

Запорізька область – 1 136 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 975 випадків;

Кіровоградська область – 157 випадків;

Луганська область – 652 випадки;

Львівська область – 1 754 випадки;

Миколаївська область – 483 випадки;

Одеська область – 1 499 випадків;

Полтавська область – 1 094 випадки;

Рівненська область – 946 випадків;

Сумська область – 1 085 випадків;

Тернопільська область – 557 випадків;

Харківська область – 1 409 випадків;

Херсонська область – 956 випадків;

Хмельницька область – 1 075 випадків;

Черкаська область – 683 випадки;

Чернівецька область – 576 випадків;

Чернігівська область – 831 випадок.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні вакцинували від коронавірусу 289 468 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані – 6 915 377 людей.

Коронавірус в Україні

22 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 530 пацієнтам, а померли – 614 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.