В Україні станом на 23 жовтня підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусу, а за добу – 23 229. Серед них – 1 777 дітей та 438 медпрацівників.
З діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізували 5 362 пацієнти.
За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 63 486 людей. Від ускладнень за останній день померли 483 хворих.
Водночас побороти захворювання вдалося 2 369 695 українцям, за добу – 8 330 людям.
Загалом в Україні здійснили 13 927 353 тестування методом ПЛР, а протягом доби – 72 808.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1 832), Львівській (1 754), Одеській (1 499), Харківській (1 409) і Донецькій (1 230) областях.
- м. Київ – 1 221 випадок;
- Вінницька область – 428 випадків;
- Волинська область – 517 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 832 випадки;
- Донецька область – 1 230 випадків;
- Житомирська область – 1 145 випадків;
- Закарпатська область – 350 випадків;
- Запорізька область – 1 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 975 випадків;
- Кіровоградська область – 157 випадків;
- Луганська область – 652 випадки;
- Львівська область – 1 754 випадки;
- Миколаївська область – 483 випадки;
- Одеська область – 1 499 випадків;
- Полтавська область – 1 094 випадки;
- Рівненська область – 946 випадків;
- Сумська область – 1 085 випадків;
- Тернопільська область – 557 випадків;
- Харківська область – 1 409 випадків;
- Херсонська область – 956 випадків;
- Хмельницька область – 1 075 випадків;
- Черкаська область – 683 випадки;
- Чернівецька область – 576 випадків;
- Чернігівська область – 831 випадок.
Вакцинація від Covid-19
За минулу добу, 22 жовтня, в Україні вакцинували від коронавірусу 289 468 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані – 6 915 377 людей.
Коронавірус в Україні
22 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 530 пацієнтам, а померли – 614 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.