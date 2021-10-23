В Украине по состоянию на 23 октября подтверждено 2 748 614 случаев коронавируса, а за сутки – 23 229. Среди них – 1 777 детей и 438 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 5 362 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 63 486 людей. От осложнений за последний день умерли 483 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 369 695 украинцам, за сутки – 8 330 людям.

Всего в Украине осуществили 13 927 353 тестирования методом ПЦР, а в течение суток – 72 808.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях.

г. Киев — 1 221 случай;

Винницкая область — 428 случаев;

Волынская область — 517 случаев;

Днепропетровская область — 1 832 случая;

Донецкая область — 1 230 случаев;

Житомирская область — 1 145 случаев;

Закарпатская область — 350 случаев;

Запорожская область — 1 136 случаев;

Ивано-Франковская область — 638 случаев;

Киевская область — 975 случаев;

Кировоградская область — 157 случаев;

Луганская область — 652 случая;

Львовская область — 1 754 случая;

Николаевская область — 483 случая;

Одесская область — 1 499 случаев;

Полтавская область — 1 094 случая;

Ровенская область — 946 случаев;

Сумская область — 1 085 случаев;

Тернопольская область — 557 случаев;

Харьковская область — 1 409 случаев;

Херсонская область — 956 случаев;

Хмельницкая область — 1 075 случаев;

Черкасская область — 683 случая;

Черновицкая область — 576 случаев;

Черниговская область — 831 случай.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 22 октября, в Украине вакцинировали от коронавируса 289 468 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы – 6 915 377 человек.

Коронавирус в Украине

22 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 530 пациентам, а умерли – 614 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.