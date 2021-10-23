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В Украине за сутки зафиксировали 23 229 новых случаев Covid-19

23 октября 2021, 08:11 Ольга Тетеріна
В Украине за сутки зафиксировали 23 229 новых случаев Covid-19
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 23 октября подтверждено 2 748 614 случаев коронавируса, а за сутки – 23 229. Среди них – 1 777 детей и 438 медработников.

С диагнозом Covid-19 за последние 24 часа госпитализировали 5 362 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 63 486 людей. От осложнений за последний день умерли 483 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 369 695 украинцам, за сутки – 8 330 людям.

Всего в Украине осуществили 13 927 353 тестирования методом ПЦР, а в течение суток – 72 808.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 832), Львовской (1 754), Одесской (1 499), Харьковской (1 409) и Донецкой (1 230) областях.

  • г. Киев — 1 221 случай;
  • Винницкая область — 428 случаев;
  • Волынская область — 517 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 832 случая;
  • Донецкая область — 1 230 случаев;
  • Житомирская область — 1 145 случаев;
  • Закарпатская область — 350 случаев;
  • Запорожская область — 1 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 638 случаев;
  • Киевская область — 975 случаев;
  • Кировоградская область — 157 случаев;
  • Луганская область — 652 случая;
  • Львовская область — 1 754 случая;
  • Николаевская область — 483 случая;
  • Одесская область — 1 499 случаев;
  • Полтавская область — 1 094 случая;
  • Ровенская область — 946 случаев;
  • Сумская область — 1 085 случаев;
  • Тернопольская область — 557 случаев;
  • Харьковская область — 1 409 случаев;
  • Херсонская область — 956 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 075 случаев;
  • Черкасская область — 683 случая;
  • Черновицкая область — 576 случаев;
  • Черниговская область — 831 случай.

Вакцинация от Covid-19

За прошлые сутки, 22 октября, в Украине вакцинировали от коронавируса 289 468 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы – 6 915 377 человек.

Коронавирус в Украине

22 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 530 пациентам, а умерли – 614 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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