В Украине по состоянию на 22 октября в целом подтверждено 2 725 385 случаев коронавируса, а за сутки – 23 785. Среди них — 1 800 детей и 391 медработник.
В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попал 5 141 пациент.
За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 63 003 людей. От осложнений за последний день умерли 614 больных.
В то же время побороть заболевание удалось 2 361 365 украинцам, за сутки – 8 530 людям.
Всего в Украине осуществили 13 854 545 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 72 999.
Коронавирус в регионах
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Львовской (1 647), Днепропетровской (1 641), Одесской (1 484), Запорожской (1 391) областях и городе Киев (1 323).
- г. Киев — 1 323 случая;
- Винницкая область — 558 случаев;
- Волынская область — 528 случаев;
- Днепропетровская область — 1 641 случай;
- Донецкая область — 1 178 случаев;
- Житомирская область — 1 144 случая;
- Закарпатская область — 238 случаев;
- Запорожская область — 1 391 случай;
- Ивано-Франковская область — 599 случаев;
- Киевская область — 811 случаев;
- Кировоградская область — 168 случаев;
- Луганская область — 603 случая;
- Львовская область — 1 647 случаев;
- Николаевская область — 433 случая;
- Одесская область — 1 484 случая;
- Полтавская область — 1 020 случаев;
- Ровенская область — 865 случаев;
- Сумская область — 1 305 случаев;
- Тернопольская область — 696 случаев;
- Харьковская область — 1 306 случаев;
- Херсонская область — 1 248 случаев;
- Хмельницкая область — 1 294 случая;
- Черкасская область — 671 случай;
- Черновицкая область — 601 случай;
- Черниговская область — 1 033 случая.
Вакцинация от Covid-19
За минувшие сутки, 21 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 269 666 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, получили две дозы – 6 829 174 человека.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 22 415 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 036 пациентам, а умерли – 546 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.