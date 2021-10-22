В Украине по состоянию на 22 октября в целом подтверждено 2 725 385 случаев коронавируса, а за сутки – 23 785. Среди них — 1 800 детей и 391 медработник.

В больницы с диагнозом Covid-19 за последние 24 часа попал 5 141 пациент.

За все время пандемии Covid-19 в стране умерло 63 003 людей. От осложнений за последний день умерли 614 больных.

В то же время побороть заболевание удалось 2 361 365 украинцам, за сутки – 8 530 людям.

Всего в Украине осуществили 13 854 545 тестирований методом ПЦР, а в течение суток – 72 999.

Коронавирус в регионах

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Львовской (1 647), Днепропетровской (1 641), Одесской (1 484), Запорожской (1 391) областях и городе Киев (1 323).

г. Киев — 1 323 случая;

Винницкая область — 558 случаев;

Волынская область — 528 случаев;

Днепропетровская область — 1 641 случай;

Донецкая область — 1 178 случаев;

Житомирская область — 1 144 случая;

Закарпатская область — 238 случаев;

Запорожская область — 1 391 случай;

Ивано-Франковская область — 599 случаев;

Киевская область — 811 случаев;

Кировоградская область — 168 случаев;

Луганская область — 603 случая;

Львовская область — 1 647 случаев;

Николаевская область — 433 случая;

Одесская область — 1 484 случая;

Полтавская область — 1 020 случаев;

Ровенская область — 865 случаев;

Сумская область — 1 305 случаев;

Тернопольская область — 696 случаев;

Харьковская область — 1 306 случаев;

Херсонская область — 1 248 случаев;

Хмельницкая область — 1 294 случая;

Черкасская область — 671 случай;

Черновицкая область — 601 случай;

Черниговская область — 1 033 случая.

Вакцинация от Covid-19

За минувшие сутки, 21 октября, в Украине вакцинировались от коронавируса 269 666 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, получили две дозы – 6 829 174 человека.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 22 415 случаев Covid-19. Выздороветь удалось 8 036 пациентам, а умерли – 546 больных. Подробную статистику коронавируса в Украине – читайте на Фактах ICTV.