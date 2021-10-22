В Україні станом на 22 жовтня підтверджено 2 725 385 випадків коронавірусу, а за добу – 23 785. Серед них – 1 800 дітей та 391 медпрацівник.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години потрапив 5 141 пацієнт.

За весь час пандемії Covid-19 у країні померло 63 003 людей. Від ускладнень за останній день померли 614 хворих.

Водночас побороти захворювання вдалося 2 361 365 українцям, за добу – 8 530 людям.

Загалом в Україні здійснили 13 854 545 тестувань методом ПЛР, а протягом доби – 72 999.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1 647), Дніпропетровській (1 641), Одеській (1 484), Запорізькій (1 391) областях і місті Київ (1 323).

м. Київ – 1 323 випадки;

Вінницька область – 558 випадків;

Волинська область – 528 випадків;

Дніпропетровська область – 1 641 випадок;

Донецька область – 1 178 випадків;

Житомирська область – 1 144 випадки;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 1 391 випадок;

Івано-Франківська область – 599 випадків;

Київська область – 811 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 603 випадки;

Львівська область – 1 647 випадків;

Миколаївська область – 433 випадки;

Одеська область – 1 484 випадки;

Полтавська область – 1 020 випадків;

Рівненська область – 865 випадків;

Сумська область – 1 305 випадків;

Тернопільська область – 696 випадків;

Харківська область – 1 306 випадків;

Херсонська область – 1 248 випадків;

Хмельницька область – 1 294 випадки;

Черкаська область – 671 випадок;

Чернівецька область – 601 випадок;

Чернігівська область – 1 033 випадки.

Вакцинація від Covid-19

За минулу добу, 21 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 269 666 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, отримали дві дози – 6 829 174 людини.

Коронавірус в Україні

21 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків Covid-19. Одужати вдалося 8 036 пацієнтам, а померли – 546 хворих. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.