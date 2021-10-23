В Украине около 30% взрослого населения получили прививки от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время эфира свободы слова Савика Шустера. По его словам, первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов — вакцинированы полностью.

— Если мы будем считать от количества взрослого населения — это уже больше, чем 15%. Если мы считаем, что находится на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%, — отметил он.

Ляшко добавил, что карантин в Украине могут отменить, когда от Covid-19 будут вакцинированы не менее 70% населения.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью и введением красной зоны в некоторых областях, в стране ускорились темпы вакцинации от коронавируса. За прошлые сутки, 22 октября, прививки получило рекордное количество людей — 289 468. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы — 86 203 человека.

Кроме того, чтобы привлечь больше людей к иммунизации, пункты вакцинации и экспресс-тестирование на Covid-19 разместили на железнодорожных вокзалах. Вакцинированные пассажиры могут сделать платный тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Сейчас бесплатные пункты вакцинации есть на вокзалах Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, всего там уже вакцинировали 2 124 человека.

Тесты на коронавирус сдали 4 067 человек, из них в 90 подтвердили Covid-19. Больше всего тестирований сделали в Киеве, Львове и Днепре. На центральном вокзале в Киеве работает три пункта тестирования и два пункта вакцинации от коронавируса.