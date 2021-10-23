Пункты вакцинации от Covid-19 уже действуют на 10 вокзалах городов Украины. С понедельника откроется центр в аэропорту Борисполь.

— Путешествия должны быть безопасными, — сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. — Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавится Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь.

Кубраков также отметил, что за двое суток удалось выявить около 300 инфицированных лиц, которые должны были садиться в поезд.

По словам и.о. члена правления АО Укрзализныця Александра Перцовского, пункты вакцинации на вокзалах популярны среди населения. С 21 октября там вакцинировались более 2 тыс. человек.

Также Перцовский сообщил, что уже вакцинировано 30% проводников поездов.

С 25 октября открываются пункты вакцинации на железнодорожных вокзалах в Кривом Роге, Ковеле, Херсоне, Подольске, Никополе, Черновцах, Николаеве, Раздольном и Коростене.

Уже работают такие пункты на железнодорожных вокзалах Киева (два пункта), Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Нежина, Хмельницкого, Ровно и Ужгорода.

К тому же на железнодорожных вокзалах городов Киев, Харьков, Львов, Одесса, Запорожье, Днепр, Мукачево, Винница, Кривой Рог, Полтава (станция Полтава-Киевская) круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на Covid-19.

Невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тесты и получить справки, которые в случае отрицательного результата дадут право сесть в поезд. Для тех, у кого есть билет, эта услуга стоит 350 грн.

С начала работы этих пунктов уже сделано более 4 тыс. тестов.

Как сообщает Укрзализныця, с 21 октября — начала действия новых правил перевозок 340 человек не допустили в поезда из-за отсутствия документов, свидетельствующих о вакцинации или отрицательном результате теста.

В Украине около 30% взрослого населения получили прививки от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью и введением красной зоны в некоторых областях, в стране ускорились темпы вакцинации от коронавируса.