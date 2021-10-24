Вакцинация против коронавируса — это шанс, который может защитить от смерти, поскольку иммунизация будет способствовать более легкому течению болезни.

Об этом заявила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова Наталья Матолинец на своей странице в социальной сети Facebook.

— Люди, опомнитесь! Мировая доказательная медицина говорит, что сегодня нет никакого другого эффективного лечения коронавирусной болезни, кроме вакцинации, — призвала она.

Матолинец отметила, что по состоянию на утро 24 октября, в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова находится 415 больных коронавирусом.

— За каждой цифрой чья-то судьба и трагедия! Уже невозможно читать и слушать эти глупости о рисках, недоверии, чипировании, осложнениях и прочем. Риск осложнений от вакцинации даже не сравнивается с риском смерти от дыхательной недостаточности во время Covid-19. Вакцинируйтесь и защитите себя от смерти, — подчеркнула она.

Среди Covid-больных — 49 пациентов в реанимации (зафиксировали пять летальных случаев до полудня, а за сутки умерли 11 человек).

— Посмотрите в глаза тем 50 пациентам, которые не вакцинировались. Они задыхаются в полном сознании, потому что легкие просто уничтожены. Они сгорели от того проклятого вируса, — рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

По ее словам, это были люди, которые не сделали прививку против коронавируса. Медик призвала украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь себя и своих родных.