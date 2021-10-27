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Додатковий Covid-укол та бустерна доза: у чому різниця та кому треба щеплення

27 Жовтня 2021, 11:01 Людмила Грубнік
Додатковий Covid-укол та бустерна доза: у чому різниця та кому треба щеплення
Джерело: Depositphotos

Громадянам можуть вводити треті дози вакцини проти коронавірусу, водночас є додаткові, а є бустерні або ревакцинальні.

Очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, чим відрізняються ці два уколи.

За його словами, звичайна додаткова доза необхідна тим людям, у яких після перших двох була недостатня імунна відповідь. Бустерну ж вводять через півроку для посилення ефекту від вакцинації.

Бустерні уколи поки що рекомендували лише окремим категоріям громадян.

– Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу, – уточнив Федір Лапій.

Щодо третьої додаткової дози в Україні поки що універсального рішення для всіх немає. Однак МОЗ рекомендувало деяким категоріям громадян отримати це щеплення від коронавірусу. Йдеться про імунокомпрометованих осіб.

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Також НТГЕІ вважає, що потрібно вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися китайською речовиною CoronaVac. Укол робитимуть у період від 28 днів до трьох місяців після другого щеплення.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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