Громадянам можуть вводити треті дози вакцини проти коронавірусу, водночас є додаткові, а є бустерні або ревакцинальні.

Очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, чим відрізняються ці два уколи.

За його словами, звичайна додаткова доза необхідна тим людям, у яких після перших двох була недостатня імунна відповідь. Бустерну ж вводять через півроку для посилення ефекту від вакцинації.

Бустерні уколи поки що рекомендували лише окремим категоріям громадян.

– Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу, – уточнив Федір Лапій.

Щодо третьої додаткової дози в Україні поки що універсального рішення для всіх немає. Однак МОЗ рекомендувало деяким категоріям громадян отримати це щеплення від коронавірусу. Йдеться про імунокомпрометованих осіб.

Також НТГЕІ вважає, що потрібно вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися китайською речовиною CoronaVac. Укол робитимуть у період від 28 днів до трьох місяців після другого щеплення.