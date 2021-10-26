З огляду на агресивність штаму Дельта у світі вже півроку активно вакцинують дітей від 12 років, а в Ізраілі і Сполучених Штатах Америки прищеплюють з п’ятирічного віку.

В Україні тепер теж можна імунізувати дітей від 12 років, які не в групі ризику.

Вакцинація дітей, які не в групі ризику, розпочалася і в Україні. Причому МОЗ рекомендувало це ще два тижні тому. Та виявлося, про це мало хто знав.

Ще влітку МОЗ дозволило щеплювати дітей із групи ризику і тих, хто аргументував це високою загрозою, або хто їхав за кордон.

– Є випадки коронавірусної хвороби серед дітей, у яких є супутня патологія, і їм лікар рекомендує вакцинуватися, – пояснює завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України Олександр Заіка, – якщо дитині 12-15 років, потрібно звернутися до сімейного педіатра за направленням, аби лікар скерував дитину на вакцинацію.

На кінець жовтня імунізували лише 10 тис. дітей. На Волині вакцинували майже 1,5 тис. неповнолітніх.

Пандемія розвивається й далі. Штам Дельта вражає дедалі більше дітей. Сьогодні на коронавірус хворіють майже 30 тис. неповнолітніх. Одна тисяча з них у лікарнях. 42 дитини померли. Ці сумні цифри і світова практика змусили і Україну переглянути правила вакцинації.

– Ми звернули увагу, що більшість країн проводить масову вакцинацію дітей від 12 років, – сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. – Рішенням нашої групи експертів була переглянута ця норма, і вакцинація дітей з 12 років тепер є дозволеною незалежно від наявності важких соматичних хвороб.

Багато країн уже півроку, як дозовлили вакцинацію від Covid-19 спочатку 16-літніх, потім 12-літніх, тепер в Ізраілі і Сполучених Штатах – п ятирічок. Невдовзі Pfizer збирається почати дослідження дії вакцини на дітях від 6 місяців.

– Вакцинування дітей дуже важливий процес для нас усіх, – говорить експерт-інфекціоніст Ларрі Коцьолек. – Часто можна почути, як люди говорять, що рівень ускладнень і смертей від коронавірусу серед дітей менший, ніж у дорослих. Та ми знаємо, що можливі негативні довгострокові наслідки для організм.

Тож, якщо ви бажаєте щепити дитину, запитуйте про вакцинацію у свого педіатра. Він дасть направлення, і з ним уже – до пункту щеплення. Там батькам доведеться заповнити на місці й анкету про самопочуття.