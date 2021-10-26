Учитывая агрессивность штамма Дельта в мире уже полгода активно вакцинируют детей от 12 лет, а в Израиле и Соединенных Штатах Америки прививают с пятилетнего возраста.

В Украине теперь тоже можно иммунизировать детей от 12 лет, которые не в группе риска.

Причем Минздрав рекомендовал это еще две недели назад. Но оказалось, об этом мало кто знал.

Еще летом Минздрав позволил прививать детей из группы риска и тех, кто аргументировал это высокой угрозой, или кто ехал за границу.

— Есть случаи коронавирусной болезни среди детей, у которых есть сопутствующая патология, и им врач рекомендует вакцинироваться, — объясняет заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика, — если ребенку 12-15 лет, нужно обратиться к семейному педиатру, чтобы врач направил ребенка на вакцинацию.

На конец октября иммунизировали только 10 тыс. детей. На Волыни вакцинировали почти 1,5 тыс. несовершеннолетних.

Пандемия развивается и дальше. Штамм Дельта поражает все больше детей. Сегодня коронавирусом болеют почти 30 тыс. несовершеннолетних. Одна тысяча из них в больницах. 42 ребенка умерли. Эти печальные цифры и мировая практика заставили и Украину пересмотреть правила вакцинации.

— Мы обратили внимание, что большинство стран стали проводить массовую вакцинацию детей от 12 лет, — сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. — Решением нашей группы экспертов была пересмотрена эта норма, и вакцинация детей 12 лет теперь является разрешенной независимо от наличия важных соматических болезней или тех.

Много стран уже полгода, как позволили вакцинацию от Covid-19 сначала 16-летних, затем 12-летних, теперь в Израиле и Соединенных Штатах — пятилеток. Вскоре Pfizer собирается начать исследование действия вакцины на детях от 6 месяцев.

— Вакцинирование детей очень важный процесс для нас всех, — говорит эксперт-инфекционист Ларри Коцелек. — Часто можно услышать, как люди говорят, что уровень осложнений и смертей от коронавируса среди детей меньше, чем у взрослых. Но мы знаем, что возможны негативные долгосрочные последствия для организм.

Поэтому, если вы хотите привить ребенка, спрашивайте о вакцинации у своего педиатра. Он даст направление, и с ним уже — в пункт прививки. Там родителям придется заполнить на месте и анкету о самочувствии.