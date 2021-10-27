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Дополнительный Covid-укол и бустерная доза: в чем разница и кому нужна прививка

27 октября 2021, 11:01 Людмила Грубнік
Дополнительный Covid-укол и бустерная доза: в чем разница и кому нужна прививка
Источник: Depositphotos

Гражданам могут вводить третьи дозы вакцины против коронавируса, при этом есть дополнительные, а есть бустерные или же ревакцинальные.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил, чем отличаются эти два укола.

По его словам, обычная дополнительная доза необходима тем людям, у которых после первых двух был недостаточный иммунный ответ. Бустерную же вводят через полгода для усиления эффекта от вакцинации.

Бустерные уколы пока рекомендовали только отдельным категориям граждан.

— Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа, — уточнил Федор Лапий.

По третьей дополнительной дозе в Украине пока универсального решения для всех нет. Однако Минздрав рекомендовал некоторым категориям граждан получить эту прививку от коронавируса. Речь идет об иммунокомпрометированных лицах.

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Также НТГЭИ считает, что нужно вводить третью дозу людям старше 60 лет, если они вакцинировались китайским веществом CoronaVac. Укол будут делать в период от 28 дней до трех месяцев после второй прививки.

Источник
РБК-Украина
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19
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