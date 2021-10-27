Гражданам могут вводить третьи дозы вакцины против коронавируса, при этом есть дополнительные, а есть бустерные или же ревакцинальные.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объяснил, чем отличаются эти два укола.

По его словам, обычная дополнительная доза необходима тем людям, у которых после первых двух был недостаточный иммунный ответ. Бустерную же вводят через полгода для усиления эффекта от вакцинации.

Бустерные уколы пока рекомендовали только отдельным категориям граждан.

— Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа, — уточнил Федор Лапий.

По третьей дополнительной дозе в Украине пока универсального решения для всех нет. Однако Минздрав рекомендовал некоторым категориям граждан получить эту прививку от коронавируса. Речь идет об иммунокомпрометированных лицах.

Также НТГЭИ считает, что нужно вводить третью дозу людям старше 60 лет, если они вакцинировались китайским веществом CoronaVac. Укол будут делать в период от 28 дней до трех месяцев после второй прививки.