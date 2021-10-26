Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна каждому, но сейчас третий укол могут сделать только отдельным категориям граждан.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— У нас 100% будет доступна для каждого бесплатная или бустерная доза, или повторная двойная вакцинация, если это будет нужно. Почему я говорю, что 100% будет? Потому что у меня уже почти подписаны контракты, точнее документы о намерениях, на поставку вакцин на следующие 2022-2023 годы, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время это пока только планы. Пока в Украине нет такого решения.

— Решения Минздрава пока нет. Но на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов рекомендовала использовать дополнительную дозу для иммунокомпрометированных лиц, то есть людей с острыми хроническими лейкозами, находящихся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации, — добавил министр.

После проведения полного курса вакцинации от коронавируса, который состоит из одной, чаще из двух прививок, людям могут предлагать третий укол.

Он нужен для того, чтобы усилить иммунитет, который может со временем ухудшаться.