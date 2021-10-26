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Бустерная Covid-доза: Ляшко рассказал, кто ее сможет получить

26 октября 2021, 11:01 Людмила Грубнік
Бустерная Covid-доза: Ляшко рассказал, кто ее сможет получить
Источник: Getty Images

Бустерная доза вакцины от коронавируса будет доступна каждому, но сейчас третий укол могут сделать только отдельным категориям граждан.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— У нас 100% будет доступна для каждого бесплатная или бустерная доза, или повторная двойная вакцинация, если это будет нужно. Почему я говорю, что 100% будет? Потому что у меня уже почти подписаны контракты, точнее документы о намерениях, на поставку вакцин на следующие 2022-2023 годы, — отметил Виктор Ляшко.

В то же время это пока только планы. Пока в Украине нет такого решения.

— Решения Минздрава пока нет. Но на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов рекомендовала использовать дополнительную дозу для иммунокомпрометированных лиц, то есть людей с острыми хроническими лейкозами, находящихся на иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии во время вакцинации, — добавил министр.

После проведения полного курса вакцинации от коронавируса, который состоит из одной, чаще из двух прививок, людям могут предлагать третий укол.

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Он нужен для того, чтобы усилить иммунитет, который может со временем ухудшаться.

Источник
Украинская правда
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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