Бустерна доза вакцини від коронавірусу буде доступна кожному, проте нині третій укол можуть зробити лише окремим категоріям громадян.

Про це повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– У нас 100% буде доступна для кожного безоплатна або бустерна доза, або повторне подвійне щеплення, якщо це буде потрібно. Чому я кажу, що 100% буде? Бо в мене вже майже підписані контракти, точніше документи про наміри, на постачання вакцин на наступні 2022-2023 роки, – зазначив Віктор Ляшко.

Водночас поки що це лише плани. Наразі в Україні немає такого рішення.

– Рішення МОЗ наразі немає. Але минулого тижня Національна технічна група експертів рекомендувала використовувати додаткову дозу для імунокомпрометованих осіб, тобто людей з гострими хронічними лейкозами, людей, які перебувають на імуносупресивній або імуномодулюючій терапії під час вакцинації, – додав міністр.

Після проведення повного курсу вакцинації від коронавірусу, який передбачає одне, а частіше два щеплення, людям можуть пропонувати третій укол.

Він потрібен для того, щоб посилити імунітет, який із часом може погіршуватися.