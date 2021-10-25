Нову і потужну хвилю епідемії Covid-19 ми маємо тому, що більшість населення України не зробила такий важливий крок до збереження свого здоров’я та життя і для зупинки коронавірусу, як вакцинація. Незважаючи на те, що написано і сказано з цього приводу багато.

Отже, к.м.н., лікар-дієтолог Олег Швець на своїй сторінці у Facebook вирішив викласти слушні поради, щоб переконати українців, що вакцинація – це необхідність і це не страшно, якщо подбати про корисні запобіжники негативних проявів до і після вакцинування.

Пийте багато рідини. Це надзвичайно важливо як до, так і після вакцинації. Найпоширеніші побічні ефекти щеплення: біль у м’язах, втома, головний біль та лихоманка. Надходження достатньої кількості рідини дозволить запобігти появі нездужання і скоротити тривалість та інтенсивність побічних ефектів.

Що пити: природня вода без смаку, кава і чай без цукру.

Як харчуватися. Збалансовано. Кожного дня в раціоні мають бути зелені овочі, куркума, часник, що багаті на флавоноїди та зміцнюють імунітет.

Овочі і фрукти, що містять багато вітаміну С (болгарський перець, томати, цитрусові, ківі, ягоди), допомагають імунним клітинам у боротьбі з побічними ефектами вакцини.

Сон. Спати не менше 7-8 годин. Після щеплення організм перерозподіляє резерви іммунної системи для формування захисту від інфекції. Недосипання веде до стресу та може пригнічувати імунітет, оскільки організм не відновлює сили, які може направити на захист.

Медикаменти. Якщо ви вживаєте на постійній основі стероїди або розріджувачі крові, проконсультуйтеся з лікарем перед вакцинацією. Це убезпечить вас від побічних реакцій. Можливо, лікар порадить вам зробити перерву у прийманні ліків на два дні до вакцинації і протягом двох днів після неї.

Якщо під час першого щеплення виникли побічні реакції, алергічні прояви або анафілактичний шок, потрібно повідомити про це свого лікаря.

Біль у руці. Після вакцинації більшість людей скаржаться на біль у місці уколу. Щоб зменшити його прикладіть до місця ін’єкції чисту, прохолодну і вологу тканину (або трохи льоду).

Вправи. Для покращення кровообігу робіть легкі вправи. Найкраща з них у такий час – ходьба на свіжому повітрі. Кілька днів після вакцинації уникайте напруженої фізичної активності та стресів. Дайте організму час, щоб відновитися.

Грудне вигодовування. Вакцинованим жінкам, що годують грудьми слід продовжувати грудне вигодовування. Антитіла, що утворюються в результаті вакцинації проти Covid-19, можуть передаватися немовлятам через молоко.

Вони також можуть формувати імунітет для дитини під час вагітності, тому ВООЗ схвалює щеплення вагітним.

Пам’ятайте, вакцинація не гарантує незараження коронавірусом на 100%, але перебіг захворювання буде набагато легшим. Вакцина значно зменшує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації, серйозних ускладнень та смерті.

Інфікована людина навіть після вакцинації може бути безсимптомним носієм коронавірусу SARS-CoV-2, тому важливо продовжувати дотримуватися захисних заходів: носити маски, регулярно мити або дезінфікувати руки, тримати фізичну дистанцію, уникати місць скупчення людей і не торкатися поверхонь.

Увага! Відмовтесь від алкоголю та тютюну хоча б на кілька днів до і після вакцинації. Хоча немає достовірних наукових досліджень, які б кількісно оцінили вплив алкоголю чи куріння на вакцинацію, доцільно перестрахуватися, оскільки алкоголь негативно впливає на імунну систему.

Існує також ймовірність, що імунна відповідь на вакцину може бути не настільки ефективною, якщо під час вакцинації в організмі є надмірна кількість алкоголю. Те саме стосується і куріння тютюну.

Імунітет у вас виробиться лише через два тижні після другої дози, отже кілька днів можна відчувати погіршення смаопочуття і навіть симптоми Covid-19, якщо стан погіршується, зверніться до лікаря.

Не пропускайте інші необхідні щеплення. Дослідження свідчать, що вакцинуватися від різних хвороб можна між двома дозами, але якщо графік неможливо змінити, то можна робити щеплення одразу ж вакциною від іншої хвороби, але в другу руку. Та порадитися з лікарем не завадить.

Джерело: Олег Щвець