Новую и мощную волну эпидемии Covid-19 мы имеем потому, что большинство населения Украины не сделала такой важный шаг к сохранению своего здоровья и жизни и для остановки коронавируса, как вакцинация. Несмотря на то, что написано и сказано по этому поводу много.

Итак, к.м.н., врач-диетолог Олег Швец на своей странице в Facebook решил выложить дельные советы, чтобы убедить украинцев, что вакцинация — это необходимость и это не страшно, если позаботиться о профилактике негативных проявлений до и после вакцинации.

Пейте много жидкости. Это чрезвычайно важно как до, так и после вакцинации. Наиболее распространенные побочные эффекты прививки: боль в мышцах, усталость, головная боль и лихорадка. Поступление достаточного количества жидкости позволит предотвратить появление недомогания и сократить продолжительность и интенсивность побочных эффектов.

Что пить: природная вода без вкуса, кофе и чай без сахара.

Как питаться. Сбалансировано. Каждый день в рационе должны быть зеленые овощи, куркума, чеснок, богатые флавоноидами и укрепляющие иммунитет.

Овощи и фрукты, содержащие много витамина С (болгарский перец, томаты, цитрусовые, киви, ягоды), помогают иммунным клеткам в борьбе с побочными эффектами вакцины.

Сон. Спать не менее 7-8 часов. После прививки организм перераспределяет резервы иммунной системы для формирования защиты от инфекции. Недосыпание ведет к стрессу и может подавлять иммунитет, поскольку организм не восстанавливает силы, которые может направить на защиту.

Медикаменты. Если вы употребляете на постоянной основе стероиды или разжижающие кровь препараты, проконсультируйтесь с врачом перед вакцинацией. Это обезопасит вас от побочных реакций. Возможно, врач посоветует вам сделать перерыв в приеме лекарств на два дня до вакцинации и в течение двух дней после нее.

Если во время первой прививки возникли побочные реакции, аллергические проявления или анафилактический шок, нужно сообщить об этом своему врачу.

Боль в руке. После вакцинации большинство людей жалуются на боль в месте укола. Чтобы уменьшить ее приложите к руке чистую, прохладную и влажную ткань (или немного льда).

Упражнения. Для улучшения кровообращения делайте легкие упражнения. Лучшее из них в такое время — ходьба на свежем воздухе. Несколько дней после вакцинации избегайте напряженной физической активности и стрессов. Дайте организму время, чтобы восстановиться.

Грудное вскармливание. Вакцинированным кормящим мамам следует продолжать грудное вскармливание. Антитела, образующиеся в результате вакцинации против Covid-19, могут передаваться младенцам через молоко.

Они также могут формировать иммунитет для ребенка во время беременности, поэтому ВОЗ одобряет прививку беременным.

Помните, вакцинация не гарантирует, что вы избежите болезни на 100%, но течение заболевания будет намного легче. Вакцина значительно уменьшает риск тяжелого течения болезни, госпитализации, серьезных осложнений и смерти.

Инфицированный человек, даже после вакцинации может быть бессимптомным носителем коронавируса SARS-CoV-2, поэтому важно продолжать соблюдать защитные меры: носить маски, регулярно мыть или дезинфицировать руки, держать физическую дистанцию, избегать мест скопления людей и не прикасаться поверхностям.

Внимание! Откажитесь от алкоголя и табака хотя бы на несколько дней до и после вакцинации. Хотя нет достоверных научных исследований, которые бы количественно оценили влияние алкоголя или курения на вакцинацию, целесообразно перестраховаться, поскольку алкоголь негативно влияет на иммунную систему.

Существует также вероятность, что иммунный ответ на вакцину может быть не столь эффективным, если во время вакцинации в организме есть чрезмерное количество алкоголя. То же самое касается курения табака.

Иммунитет у вас выработается лишь через две недели после второй дозы, следовательно несколько дней можно ощущать ухудшение самочувствия и даже симптомы Covid-19, если состояние ухудшается, обратитесь к врачу.

Не пропускайте другие необходимые прививки. Исследования свидетельствуют, что вакцинироваться от различных болезней можно между двумя дозами, а если график невозможно изменить, то можно делать прививку сразу же вакциной от другой болезни, но во вторую руку. Но посоветоваться с врачом не помешает.

Источник: Олег Щвец